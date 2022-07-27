В Китае могут создать бесполетную зону из-за визита Нэнси Пелоси на Тайвань Фото: REUTERS

Китайская армия может создать бесполетную зону для того, чтобы не допустить визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Как передает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на местных военных аналитиков, Пекин намерен сделать все возможное для того, чтобы не допустить высадку американского политика на Тайвань, используя при этом дипломатические, экономические, а также и военные средства.

«План Пелоси посетить Тайвань увеличивает угрозу военного конфликта между Народно-освободительной армией Китая (НОАК) и вооруженными силами США», - приводит издание слова военного эксперта Ли Цзе из Пекина.

Профессор Шанхайского университета политических наук и права Ни Люсюна считает, что у Пекина есть много возможностей и средств для того, чтобы подтолкнуть Пелоси отказаться от визита на Тайвань. В том числе он называет возможность объявления бесполетной зону и зоны ограниченного судоходства под предлогом военных учений вблизи Тайваньского пролива, что в итоге вынудит самолет США сменить маршрут.

Издание обращает внимание на то, что китайские власти ранее уже обещали принять решительные меры и не закрывать глава на попытку американских властей поддержать независимость Тайваня.

Напомним, ранее Global Times со ссылкой на экспертов сообщал, что Пекин может дать военный и стратегический ответ на визит Пелоси на остров Тайвань, который КНР рассматривает как свою неотъемлемую территорию. Позже появилось сообщение о том, что в Белом доме обеспокоены возможными мерами Китая для срыва визита спикера палаты представителей конгресса США.