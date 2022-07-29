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Политика29 июля 2022 8:53

Лавров оценил заявления Макрона о вероятности военного и экономического сотрудничества России и Африки

Глава МИД РФ считает слова лидера Франции оскорбительными для африканских государств
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о вероятности военного и экономического сотрудничества России и Африки.

Глава МИД РФ уточнил, что считает слова французского лидера оскорбительными для африканских государств.

"Что касается президента Макрона и его заявлений - действительно, от французов можно было ждать более этичных высказываний, - заявил журналистам глава российского внешнеполитического ведомства. - Если посмотреть на перечень стран, которые мы посетили - это было оскорбительно для африканских государств."

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность из-за расширения дипломатических и военных связей России в Африке, назвав африканцев лицемерами из-за сближения с Москвой.

В частности, французский лидер выразил недовольство, заявив, что российская сторона распространяет "ложные нарративы" в африканских государствах.