Лавров оценил заявления Макрона о вероятности военного и экономического сотрудничества России и Африки

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о вероятности военного и экономического сотрудничества России и Африки.

Глава МИД РФ уточнил, что считает слова французского лидера оскорбительными для африканских государств.

"Что касается президента Макрона и его заявлений - действительно, от французов можно было ждать более этичных высказываний, - заявил журналистам глава российского внешнеполитического ведомства. - Если посмотреть на перечень стран, которые мы посетили - это было оскорбительно для африканских государств."

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность из-за расширения дипломатических и военных связей России в Африке, назвав африканцев лицемерами из-за сближения с Москвой.

В частности, французский лидер выразил недовольство, заявив, что российская сторона распространяет "ложные нарративы" в африканских государствах.