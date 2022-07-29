Лавров рассказал, что в ШОС хотят вступить несколько арабских и азиатских стран

Сергей Лавров Фото: REUTERS

К Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) желают присоединиться сразу несколько арабских и азиатских стран. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 29 июля 2022 года.

"Что касается расширения ШОС, то Иран уже в прошлом году получил кандидатский статус и начал процесс присоединения, - уточнил Лавров. - По белорусской кандидатуре - широкий консенсус. Есть еще целый ряд претендентов. Целый ряд арабских стран, азиатских стран".

Как ранее писал сайт kp.ru, Сергей Лавров сообщил, что из стран, желающих в том или ином формате присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества, выстроилась уже целая очередь.

Напомним, Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества. Это 15 июля 2022 года подтвердил Генеральный секретарь ШОС.