В России 29 июля 2022 выявлено 11 422 случая заражения коронавирусом

Второй день подряд в России заболеваемость коронавирусом превышает 11 тысяч человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки на территории России врачи выявили 11 422 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заражений в РФ с начала пандемии коронавируса достигло отметки в 17 963 133. Об этом в пятницу, 29 июля 2022 года, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

"По состоянию на 29 июля 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 723 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 15,6%", - добавили в Оперштабе.

Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировали в Москве (3682), Московской области (1328) и в Санкт-Петербурге (1272).

За сутки в России медики также зарегистрировали 39 летальных исходов из-за коронавируса или осложнений на его фоне, всего в стране умерли 382 352 человека. Выздоровели еще 4670 россиян, а с начала пандемии от коронавируса вылечились 17 963 133 пациента.

Как ранее писал сайт kp.ru, днем ранее в Ропотребнадзоре заявили, что необходимости возвращать ограничения по коронавирусу, несмотря на рост заболеваемости в России, сегодня нет. В ведомстве объяснили, что заболеваемость в стране выросла в связи с распространением новых подвидов штамма "омикрон", однако заболевание, вызванное ими, протекает не так тяжело