Число погибших при ударе ВСУ по СИЗО в Еленовке выросло до 53

Количество погибших при ударе ВСУ по тюрьме в Еленовке выросло до 53 Фото: REUTERS

Число погибших в результате удара украинских войск по следственному изолятору в поселке Еленовка Донецкой народной республики выросло до 53 человек, сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

«В результате ночного обстрела ВФУ по территории Волновахской исправительной колонии № 120 ГСИН МЮ ДНР в н.п. Еленовка, где содержатся украинские военнопленные, погибли 53 человека и еще 75 получили ранения», – говорится в Telegram-канале штаба.

Как писал сайт Kp.ru, ранее заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли исправительную колонию в Еленовке, в которой находились украинские военнопленные. Изначально сообщалось о 40 погибших.

Удар нанесли из ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. На данный момент разбирают завалы, поэтому количество погибших и раненых может увеличиться.

Напомним, Следственный комитет России после удара ВСУ по СИЗО в Еленовке возбудил уголовное дело.