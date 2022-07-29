СК России возбудил дело из-за удара ВСУ по СИЗО в Еленовке Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с обстрелом следственного изолятора в поселке Еленовка Донецкой народной республики.

«СК России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 356 УК РФ («Применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») в связи с ударом украинскими националистами по следственному изолятору в населенном пункте Еленовка в ДНР», – сообщается на сайте ведомства.

По информации следствия, обстрел изолятора, где содержатся участники националистического батальона «Азов», был произведен из реактивной системы залпового огня HIMARS. Сейчас следователи проводят осмотр места инцидента.

Как писал сайт Kp.ru, в пятницу, 29 июля заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли исправительную колонию в Еленовке, где находились украинские пленные.

Изначально сообщалось о 40 погибших, позже стало известно, что погибли 53 человека.