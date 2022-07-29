Путин поучаствует в мероприятиях по случаю Дня ВМФ в Петербурге

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-морского флота России, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 29 июля 2022 года.

По словам пресс-секретаря российского лидера, глава государства планирует произнести речь.

"В воскресенье президент будет в Санкт-Петербурге", - уточнил Дмитрий Песков, добавив, что День военно-морского флота - это важный праздник.

Напомним, в 2021 году Владимир Путин открыл главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота государства.

До открытия парада верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ на борту катера обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, поприветствовал и поздравил экипаж судов.