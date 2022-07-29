Самолет Грозный - Москва подал сигнал ЧС и пошел на разворот Фото: REUTERS

Самолет Грозный - Москва подал сигнал ЧС. Об этом сообщает сайт Flightradar, отслеживающий передвижение рейсов. На карте видно, что воздушное судно пошло на разворот. Не исключено, что оно возвращается к месту вылета.

Как известно, самолет Boeing 737-524 должен был вылететь из аэропорта в 14:50, но рейс задержали на шесть минут. Прилететь в столичный аэропорт Внуково, согласно расписанию, лайнер должен был в 18:10.

Как ранее писал сайт kp.ru, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла угон российских боевых самолетов, организованный военной разведкой Украины.

Украинские разведчики вышли на контакт с несколькими российскими военными летчиками. Действуя от имени руководства своей страны, они предложили за вознаграждение угнать военные самолеты воздушно-космических сил России и посадить их на указанных украинских аэродромах.