Северная Македония передала Украине танки Т-72, подлежащие утилизации Фото: Александр КОЦ

Северная Македония передала Украине танки Т-72, которые были получены балканской республикой от России в 2000 году в качестве помощи в борьбе с «Освободительной национальной армией».

По информации Сербского национального телевидения, Министерство обороны Северной Македонии подтвердило передачу танков Киеву. Как сообщили в ведомстве, речь идет о танках третьего поколения, которые состояли в подразделении, подлежащем расформированию. Количество переданных Украине танков не уточняется.

Как передает ТАСС, на вооружении у Северной Македонии находится 31 танк Т-72.

В апреле этого года Польша поставила Украине более 200 танков Т-72.

Напомним, на этой неделе Германия поставила Украине обещанные реактивные системы залпового огня Mars-II и три самоходные гаубицы.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев получил от Берлина первые три зенитно-ракетных комплекса Gepard, а также боеприпасы к ним.