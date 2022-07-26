Германия поставила Украине РСЗО Mars-II и три самоходные гаубицы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия поставила Украине обещанные реактивные системы залпового огня Mars-II, сообщила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

Как передает агентство DPA, глава германского Минобороны также проинформировала о поставке украинской армии трех самоходных гаубиц.

Напомним, накануне министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев получил от Берлина первые три зенитно-ракетных комплекса Gepard, а также боеприпасы к ним. По его словам, Киев ожидает прибытия еще 12 ЗРК Gepard.

В июне канцлер Германии Олаф Шольц заверял, что ФРГ продолжит поставки вооружений на Украину, в том числе тяжелых.

Как писал сайт kp.ru, ранее правительство Германии впервые представило список вооружений, которое было предоставлено Украине, а также план дальнейших поставок. Немецкие власти планируют передать Киеву систему противовоздушной обороны IRIS-T, 30 зенитных самоходных установках типа Gepard, а также три РСЗО Mars с боезапасом и другие вооружения. Кроме того, Украина получит 80 пикапов марки Toyota, 22 грузовика, 32 разведывательных дрона и 100 тысяч аптечек.