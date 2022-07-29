Названа причина сигнала тревоги на борту Грозный - Москва

Причиной сигнала ЧС стал сработавший датчик давления в салоне Фото: REUTERS

Причиной подачи сигнала ЧС бортом Грозный – Москва в пятницу, 29 июля 2022 года, стал сработавший датчик давления в салоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию "Ютэйр".

В связи с этим командир экипажа подал сигнал тревоги и известил диспетчера о решении снизить высоту до 3 тысяч метров и вернуться в аэропорт вылета.

"В интересах безопасности командир принял решение снизить эшелон до 3 тысяч метров и вернуться в аэропорт вылета", - уточнили в компании, добавив, что с пассажирами все в порядке.

Как ранее писал сайт kp.ru, самолет Boeing 737-524, выполнявший рейс по маршруту Грозный – Москва, подал сигнал ЧС и полетел в обратном на правлении.

Он должен был вылететь из аэропорта в 14:50, но рейс задержали на шесть минут. Прилететь в столичный аэропорт Внуково, согласно расписанию, лайнер должен был в 18:10.