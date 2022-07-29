Кадыров опубликовал видео посадки самолета Чечня - Москва, подавшего сигнал ЧС

Самолет успешно приземлился в Грозном Фото: Кадр видео

Борт Грозный - Москва, подавший сигнал тревоги нал Каспийским морем и полетевший в обратном направлении, успешно приземлился в чеченском аэропорту. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в пятницу, 29 июля 2022 года.

"Самолёт "Грозный-Москва", подавший сигнал тревоги над Каспийским морем, благополучно вернулся в аэропорт Грозного", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

В подтверждение своих слов глава Чеченской республики опубликовал видео, на котором видно, что самолет катится по взлетно-посадочной полосе.

Как ранее писал сайт kp.ru, причиной подачи сигнала ЧС и возвращения к месту вылета стал сработавший датчик давления в салоне воздушного судна. Командир экипажа для снижения риска снизил высоту и направил самолет в обратном направлении.