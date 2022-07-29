Депутат Водолацкий прокомментировал решение Эстонии прекратить выдачу виз для обучения россиянам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый зампред комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал решение Эстонии прекратить выдачу российским гражданам временного вида на жительство и виз для обучения.

- Эстония старается максимально напакостить нам и нашим согражданам, - рассказал Водолацкий в беседе с RT.

Политик также обратил внимание на то, что сейчас российская молодежь не горит желанием учиться в вузах Эстонии. Он считает, что причина заключается в том, что в студенческой среде они также будут подвергаться различным унижениям, деструктивным действиям.

Ранее телеканал "360" сообщал, что Москва не исключает сценария, при котором Евросоюз введет запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Об этом заявлял представитель российского МИД Иван Волынкин. По его словам, при "радикальной деградации консульских связей" такое развитие событий, хоть и маловероятно, но все-таки возможно.