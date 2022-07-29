Мэр Нью-Йорка заявил о начале сильнейшего финансового кризиса в США

Глава Нью-Йорка предупредил, что "Уолл-стрит рушится" Фото: REUTERS

Соединенные Штаты вступили в сильнейший финансовый кризис, заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Его слова приводит американское издание New York Post.

"Уолл-стрит рушится, и мы находимся в таком финансовом кризисе, какой вы даже представить себе не можете", - заявил Адамс.

Отметим, что Уолл-стрит – это исторический центр финансового квартала Нью-Йорка, в котором расположена Нью-Йоркская фондовая биржа. Следовательно, под словами об "обрушении" Уолл-стрит может подразумеваться крах американской финансовой системы.

Как ранее писал сайт kp.ru, представители Республиканской партии США заявили, что стране угрожает серьезный экономический кризис. Члены Палаты представителей от республиканцев считают, что в стране уже начинается рецессия.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американские власти упорно отрицают наступление рецессии в Соединенных Штатах, пытаясь просто не использовать этот термин.