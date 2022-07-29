Зампостпреда РФ при ООН заявил об успехах России в спецоперации на Украине

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

РФ сумела значительно продвинуться в выполнении задач спецоперации на Украине, сообщил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, полное освобождение Донбасса от украинских националистов является лишь вопросом времени.

«С освобождением Северодонецка и Лисичанска российские вооруженные силы и формирования народных республик полностью освободили территорию ЛНР. Продолжается планомерное наступление в ДНР», — цитирует ТАСС выступление российского дипломата в ходе заседания Совета безопасности ООН, посвященного ситуации на Украине.

Ранее зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что все задачи спецоперации на Украине обязательно будут доведены до конца. По его словам, успешное завершение СВО необходимо для установления мирной и спокойной жизни в Донбассе. Медведев полагает, что силы ВСУ в ходе специальной военной операции необходимо отодвинуть не только от Донбасса, но и «пошире».