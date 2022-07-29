Лавров предложил Блинкену отказаться от спекуляций и вбросов в вопросе обмена заключенными

Лавров предложил Блинкену отказаться от спекуляций и вбросов при решении вопроса о возможности обмена заключенными. Фото: REUTERS

Россия и США должны вернуться в режим «тихой дипломатии» в вопросе возможного обмена заключенных граждан. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров государственному секретарю США Энтони Блинкену в ходе беседы, которая состоялась в пятницу 29 июля.

В числе прочего главы дипломатических ведомств России и США обсудили предложение Вашингтона по обмену находящихся под стражей в России американских граждан. Сергей Лавров предложил Блинкену отказаться от спекуляций и информационных вбросов при урегулировании этого вопроса.

«Касательно возможного обмена заключенных граждан России и США с российской стороны настоятельно предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме «тихой дипломатии», - говорится в сообщении российского МИД.

Напомним, беседа состоялась по инициативе американской стороны.

Главы дипломатических ведомств России и США обсудили ситуацию на Украине, продуктовую сделка по вывозу украинского зерна и экспорту продовольствия, а также проблему находящихся под стражей в России американских граждан.

Энтони Блинкен назвал разговор с Лавровым открытым и прямолинейным.