Названы сроки полного восстановления Мариуполя

Марат Хуснуллин рассказал, что восстановление Мариуполя возможно за три года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мариуполь может быть полностью восстановлен за три года. Такой план разработали российские власти. Об этом заявил в пятницу 29 июля во время встречи с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер Марат Хуснуллин.

«В течение трех лет мы можем полностью восстановить город», - сказал Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, в городе будет сделана совершенно новая транспортная инфраструктура, в частности, уже начинается восстановление аэропорта. В 2022 году планируется восстановить 90 социальных объектов, отметил вице-премьер.

Также Хуснуллин заявил о возможности сохранения части рабочих мест на «Азовстали». При этом вредное производство восстанавливаться не будет, уточнил он. Хуснуллин добавил, что первоначально территорию «Азовстали» нужно зачистить от вредных отходов, которых там находится 40 миллионов тонн.

Напомним, еще в мае 2022 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин посетил Мариуполь и Волноваху, он прибыл туда для оценки объема восстановительных работ.

В Мариуполе уже начали строить жилые районы. Также сообщалось, что в Мариуполе создан Фонд восстановления города. Российские регионы активно включились в восстановление разрушенной инфраструктуры городов и районов ДНР.