Хакеры из российской группы RaHDit взломали серверы Национального университета обороны Украины

Российские хакеры заявили о взломе серверов Национального университета обороны Украины. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Две группы российских хакеров взломали Национального университета обороны Украины. Об этом в пятницу 29 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на участника группы RaHDit.

Речь идет о хакерских группировках Beregini и RaHDIt, сообщил собеседник агентству.

Российские хакеры взломали серверы и разместили там сведения о выпускниках и данные о зверствах киевского режима в Донбассе, сообщил РИА Новости участник группы условиях анонимности.

«В результате совместной операции были атакованы серверы кузницы кадров этой структуры — Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского», - рассказал хакер, уточнив, что они разместили на портале информацию о зверствах киевских властей.

Также хакеры скачали с сервера методические пособия и списки преподавателей и выпускников этого учебного заведения за несколько последних лет.

Напомним, что российские хакеры выложили в открытый доступ данные о тысяче украинских разведчиков. Среди них есть сотрудники посольств Украины в России, Турции, Индии, Ирана, Австрии и Италии.

Ранее российские хакеры обнаружили секретные документы о действиях ВСУ.