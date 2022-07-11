Российские хакеры обнаружили секретные документы о действиях ВСУ Фото: REUTERS

Российская хакерская группа RaHDIt и украинская "Берегини" добыли секретные оперативные документы о действиях украинской армии и об обстановке на фронте.

"Да, у нас есть доступ к оперативным документам ВСУ, есть данные об оперативной обстановке <...> Мы очень большие массивы данных получаем, но, к сожалению, прямо сейчас мы вам не можем раскрыть все карты, потому что тогда будет понятно, именно что мы знаем, что мы видим", - сказал РИА Новости участник группы RaHDIt на условиях анонимности.

Накануне хакеры заявили, что потери украинских вооруженных сил составляют на сегодня не менее 50-70 тысяч убитыми.

Также сообщалось, что между офисом президента Украины Владимира Зеленского и командованием ВСУ стали возникать разногласия по поводу ведения боевых действий, рассказывал хакер группы RaHDIt. Он отметил, в результате гибнет много солдат ВСУ, что "не добавляет украинским политикам популярности в войсках". Хакер добавил, что киевские власти информацию о потерях тщательно скрывают.