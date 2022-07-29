Байден планирует баллотироваться на выборах президента США в 2024 году

Байден решил баллотироваться на президентских выборах 2024 года. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден намерен участвовать в президентской гонке-2024 в США. Об этом в пятницу 29 июля заявила пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер во время регулярного брифинга. Трансляция брифинга велась в социальных сетях Белого дома.

«Президент намерен участвовать в выборах в 2024 году», - сказала Карин Жан-Пьер.

Пресс-секретарь президента США отказалась озвучить какую-либо еще информацию по этому вопросу.

«Мы далеки от этого, поэтому я не буду говорить о частностях, а также опросах общественного мнения, потому что я по эту сторону трибуны», - сказала Жан-Пьер.

Напомним, в июле 2022 года рейтинг одобрения Байдена установил новый антирекорд. Данные опросов показали, что действия своего президента одобряют меньше трети граждан США.

В то же время американский врач Бейкер высказал мнение, что президент США Джо Байден в случае его переизбрания на следующий срок может не дожить до конца своих полномочий из-за деменции.