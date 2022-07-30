Володин назвал предателями граждан России, решивших переждать военную спецоперацию на Украине за рубежом Фото: Евгения ГУСЕВА

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что гаждане РФ, покинувшие ее на время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, должны понимать, что они предатели. Об этом пишет ТАСС.

"Тот, кто захотел переждать это время, уехать в теплые страны и оттуда взирает на это все, должен понимать - он предатель", - сказал он выступая на форуме "Территория смыслов".

Спикер также отметил, что те политики, которые высказались против признания независимости ДНР и ЛНР, выступают против своего народа.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.