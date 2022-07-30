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Политика29 июля 2022 21:01

Военная спецоперация на Украине 30 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 июля 2022 года
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Военная спецоперация на Украине 30 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

Военная спецоперация на Украине 30 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 июля 2022 года.

Вооруженные силы России нанесли ответный удар по позициям украинских боевиков, которые попытались обстрелять село в Брянской области. Жителей Брянской области призвали сохранять спокойствие, так как громкие хлопки связаны именно с действиями российских военных, уничтожающих противника.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с обстрелом следственного изолятора в поселке Еленовка Донецкой народной республики. По информации следствия, обстрел изолятора, где содержатся участники националистического батальона «Азов», был произведен из реактивной системы залпового огня HIMARS. Сейчас следователи проводят осмотр места инцидента.

Бывший полковник Службы безопасности Украины Владимир Дмитриев, курировавший подрывную деятельность украинских спецслужб в Донбассе, сдался в плен российским силовикам, рассказал представитель силовых структур РФ.

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