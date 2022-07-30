Politico: мэр Днепра разозлился на Зеленского из-за слухов о лишении гражданства Корбана

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Мэр Днепра Борис Филатов "разозлился" на президента Украины Владимира Зеленского из-за предполагаемых планов главы государства лишить гражданства главу штаба обороны города Геннадия Корбана. Об этом сообщает газета Politico.

"Я надеюсь, что это просто трагическая ошибка, - подчеркнул Филатов. - Мне бы очень не хотелось, чтобы центральная власть, пользуясь тем, что у нас в стране идут боевые действия, начала, скажем так, создавать автократию".

Напомним, Геннадий Корбан заявил, что не может въехать на территорию Украины. Ранее журналисты опубликовали видеоролик, где пограничники изымают у Корбана украинский паспорт.

Как ранее писал сайт kp.ru, ряд влиятельных политиков и бизнесменов могут потерять украинское гражданство. Речь идет о Геннадии Корбане, бизнесмене Игоре Коломойском и сопредседателе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадиме Рабиновиче.

Украинские издания со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах, офисе Зеленского и партии "Слуга народа" утверждают, что президент Украины может подписать указ о лишении их гражданства.