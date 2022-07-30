Власти Херсонской области заявили, что ВСУ не понимают, за что сражаются

В Херсонской области заявили, что украинские силовики не понимают, за что сражаются Фото: REUTERS

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выразил мнение, что украинские военные не понимают, за что сражаются.

- У украинской армии нет силы, которая могла бы идти и сражаться. Они даже не понимают, за что они сейчас сражаются. Украины как таковой уже нет. Ее распродали Зеленские, Порошенко, все те, кто рвал ее на куски, — цитирует Стремоусова РИА Новости.

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что иностранные наемники все чаще отказываются от участия в боевых действиях на Украине из-за многих трудностей, которые делают участие в конфликте самым сложным в их жизни. Среди наемников много людей, которые прошли Афганистан и Ирак, но даже они ошеломлены условиями, в которых им приходится действовать. В частности, они впервые сражаются без поддержки с воздуха. Зачастую их не обеспечивают даже элементарными вещами, включая регулярный паек. Также наемники жалуются на отсутствие порядка в украинских войсках. Им не могут правильно сформировать отряды путем разделения на опытных и неопытных бойцов, а также удачно определить им позиции.