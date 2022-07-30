New York Times: Блинкен сопротивляется призывам Конгресса США признать Россию «спонсором терроризма»

Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен сопротивляется призывам конгрессменов признать РФ «спонсором терроризма». Об этом сообщила газета New York Times.

По данным издания, на политика оказывали давление на протяжении нескольких недель.

- Но несмотря на эмоциональную привлекательность (этого термина), Блинкен сопротивляется шагу, который может вынудить его ввести санкции против союзников США, ведущих бизнес с Россией, — говорится в сообщении газеты.

Также уточняется, что в поддержку инициативы выступают Сенат США и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

Напомним, Сенат Соединенных Штатов принял резолюцию, призывающую Государственный департамент США признать Россию страной-спонсором терроризма. В документе правительство России обвиняется в осуществлении террора и применении силы против граждан во время второй военной кампании в Чеченской республике, а также атаках в Сирии и поддержке «сепаратистов» в Донбассе. Сенат США рассматривает действия правительства РФ как «спонсирование террористических актов», говорится в резолюции. Вместе с тем в документе отмечается, что «ничто в резолюции не должно быть истолковано как санкционирующее применение военной силы или вступление Вооруженных сил США в военные действия».