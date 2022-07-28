Сенат США принял резолюцию о признании России «спонсором терроризма» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенат Соединенных Штатов принял резолюцию, призывающую Государственный департамент США признать Россию страной-спонсором терроризма.

«Резолюция принята в Сенате с поправкой и измененной преамбулой путем голосования», – говорится на сайте Конгресса США.

В документе правительство России обвиняется в осуществлении террора и применении силы против граждан во время второй военной кампании в Чеченской республике, а также атаках в Сирии и поддержке «сепаратистов» в Донбассе. Сенат США рассматривает действия правительства РФ как «спонсирование террористических актов», говорится в резолюции.

Вместе с тем в документе отмечается, что «ничто в резолюции не должно быть истолковано как санкционирующее применение военной силы или вступление Вооруженных сил США в военные действия».

Напомним, в политических кругах Соединенных Штатов вновь зазвучали призывы признать Россию спонсором терроризма. На этот раз отличилась спикер палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси. Как пишет издание Politico, она пригрозила госсекретарю США Энтони Блинкену, что если Госдеп не признает Москву спонсором терроризма, то это сделает Конгресс.

Как писал сайт Kp.ru, Кремль оценивает последствия признания России спонсором терроризма очень негативно.