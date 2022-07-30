Захарова назвала актом ненависти действия сотрудницы норвежского консульства в Мурманске

Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала русофобское поведение сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен.

По словам Захаровой, уроженка скандинавской страны в одном из российских отелей кричала о "ненависти к русским" и о том, что она "не как какая-нибудь русская женщина". Так гражданка Норвегии отреагировала на просьбу персонала немного подождать, пока номер будет убран.

"В высказываниях этой гражданки явно прозвучала ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство", - написала представитель МИД РФ в своем телеграм-канале.

По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство в настоящее время прорабатывает варианты ответа на "этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии".

Ранее директор Четвертого Европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Юрий Пилипсон сообщил, что Греция перестала быть безопасной для отдыха россиян. По словам дипломата, из-за дезинформации в местных СМИ о событиях на Украине поступают сообщения о фактах агрессии против граждан РФ

До этого глава МИД РФ Сергей Сергей Лавров заявил, что русофобия на Западе требует вмешательства международных организаций. По мнению главы МИД РФ, сейчас Запад топчет те ценности, которыми «кичился». В частности, речь идет о презумпции невиновности, неприкосновенности собственности и прочем.