Президент «Фенербахче» отказался извиняться за кричалку фанатов клуба о Путине

В «Фенербахче» отказались извиняться за кричалку фанатов клуба о Путине Фото: REUTERS

Президент турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Али Коч отказался извиниться за фанатов команды, которые во время матча с киевским «Динамо» скандировали имя российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет «КП-Спорт».

- Мы не будем извиняться перед Украиной. После неподобающих заявлений посла Украины он должен извиниться перед нами, — цитирует Коча издание Milliyet.

Напомним, 28 июля «Фенербахче» на домашней арене проиграл киевской команде «Динамо». Матч проходил в рамках ответной матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, спортсмены играли на поле в Стамбуле. В результате матч завершился со счетом 2:1 в пользу украинской команды, одержавшей победу в дополнительное время. Прямо во время игры футболистов, после пропущенного гола от украинской команды болельщики «Фенербахче» начали скандировать имя российского лидера.

- Ла-ла-ла-ла-ла, Владимир Путин, - кричали спортивные фанаты. Видео с этой кричалкой быстро распространилось по соцсетям.