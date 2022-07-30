Путин подпишет указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ 31 июля 2022

Перед началом Главного военно-морского парада Путин подпишет два Указа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российский президент Владимир Путин в воскресенье 31 июля примет Главный военно-морской парад, который пройдёт в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент обойдет парадные линии боевых кораблей на катере и поздравит личный состав экипажей с Днем ВМФ.

Также сообщается, что перед началом парада Путин подпишет два Указа – об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ России.

В Главном военно-морском параде примут участие более 3,5 тысячи военнослужащих, более 40 кораблей, подводных лодок и катеров, а также 42 воздушных судна.

Ранее Минобороны России опубликовало схему военно-морского парада в Петербурге.

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Напомним, Главный парад на День ВМФ начнется в воскресенье 31 июля с 11 часов утра. К этому времени в Петербурге разведут мосты, а также перекроют набережные, чтобы зрители могли наблюдать с них за проходом кораблей.