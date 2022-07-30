У Байдена снова обнаружили ковид

Байден опять заболел ковидом. Фото: REUTERS

Тест на коронавирус американского президента Джо Байдена снова показал положительный результат. Об этом написал врач Байдена Кевин О'Коннор в информационном бюллетене о состоянии здоровья президента США, опубликованном в субботу 30 июля на сайте Белого дома.

Сообщается, что после четырех отрицательных тестов у Байдена снова обнаружили коронавирус.

«После отрицательного теста вечером во вторник, утром в среду, четверг и пятницу, президент снова получил положительные результаты теста поздним утром в субботу», - говорится в сообщении.

У Байдена нет симптомов коронавирусной инфекции. Тем не менее врач снова отправил его в «жесткую изоляцию», сказано в сообщении О'Коннора.

Напомним, недавно президент Соединенных Штатов Джо Байден перенес коронавирусную инфекцию. После лечения он получил два отрицательных результата теста на ковид и прервал режим изоляции.

Вылечившийся Байден стал объектом издевок со стороны комиков после того, как не смог с первого раза правильно произнести название препарата, который принимал во время болезни.