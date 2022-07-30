Глава МИД Латвии призвал ЕС запретить выдачу россиянам туристических виз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал государства Евросоюза (ЕС) ввести запрет на выдачу туристических виз для граждан России.

"Я предлагаю [странам] ЕС ввести запрет на выдачу гражданам России туристических виз", - написал он на своей странице в социальных сетях, его слова приводит ТАСС.

Ранее директор консульского департамента министерства иностранных дел (МИД) РФ Иван Волынкин заявил, что Москва не исключает сценария, при котором Евросоюз введет запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. По его словам, при "радикальной деградации консульских связей" такое развитие событий, хоть и маловероятно, но все-таки возможно.

Как писал сайт Kp.ru, в начале апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера в отношении недружественных стран. В документе сказано, что он подписан исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Евросоюза.