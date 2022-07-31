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В мире31 июля 2022 1:15

Премьер Саксонии заявил, что Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет

Политик добавил, что считает ошибочной позицию "никогда больше не получать сырье из России"
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Премьер Саксонии заявил, что Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет

Премьер Саксонии заявил, что Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет.

"Если мы понимаем, что пока не можем обойтись без российского газа, то это горькая правда, и мы должны ее принять. <…> В ближайшие годы нам по-прежнему будет нужен российский газ, мы должны использовать существующие атомные электростанции и осуществить поэтапный отказ от угля", - сказал он в беседе с газетой Zeit.

Политик добавил, что считает ошибочной позицию "никогда больше не получать сырье из России".

Напомним, дефицит газа в Германии может вызвать проблемы с производством бумажной продукции, в том числе туалетной бумаги и упаковки для лекарств. Такое заявление сделал председатель правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юрген Шаллер.

Как писал сайт KP.ru, читатели немецкой газеты Die Welt призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца уйти в отставку, комментируя его заявление о том, что Россия использует газ как оружие. Многим юзерам показалось странным удивление немецкого политика, что Москва принимает меры в ответ на ограничения со стороны Запада.