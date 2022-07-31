Премьер Саксонии заявил, что Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет.

"Если мы понимаем, что пока не можем обойтись без российского газа, то это горькая правда, и мы должны ее принять. <…> В ближайшие годы нам по-прежнему будет нужен российский газ, мы должны использовать существующие атомные электростанции и осуществить поэтапный отказ от угля", - сказал он в беседе с газетой Zeit.

Политик добавил, что считает ошибочной позицию "никогда больше не получать сырье из России".

Напомним, дефицит газа в Германии может вызвать проблемы с производством бумажной продукции, в том числе туалетной бумаги и упаковки для лекарств. Такое заявление сделал председатель правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юрген Шаллер.

Как писал сайт KP.ru, читатели немецкой газеты Die Welt призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца уйти в отставку, комментируя его заявление о том, что Россия использует газ как оружие. Многим юзерам показалось странным удивление немецкого политика, что Москва принимает меры в ответ на ограничения со стороны Запада.