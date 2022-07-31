Названы документы, которые нужно хранить вечно Фото: Архив "КП"

Юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Василий Данилов напомнил, что есть документы, которые необходимо хранить в бумажном виде неограниченное время и нельзя терять.

Прежде всего, это касается чеков на покупку, которые являются подтверждением платежа. То же касается договоров и актов выполненных работ — без них невозможно подтвердить факт сделки и потребовать оплату или компенсацию за ущерб. Кроме этого, к категории “хранить вечно” относятся свидетельства, выписки и справки, которые подтверждают сделки с недвижимостью, транспортными средствами и право на наследство, рассказал специалист в беседе с "Праймом".

Как ранее писал сайт KP.ru, сколько ни рассказывай про то, что деньги надежнее хранить в банке, в сложные времена многим как-то комфортнее держать заначку в понятном и ощутимом наличном виде. К тому же в последние пару месяцев ставки по рублевым вкладам сильно снизились, а за хранение валюты многие банки вообще ввели комиссию.

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