Взрыв прогремел в центре Кабула

В районе Ширпур столицы Афганистана Кабула в результате попадания ракеты в жилой дом произошел взрыв. Об этом сообщил представитель министерства внутренних дел страны Абдул Нафи Такур, уточнив, что пострадавших в результате взрыва нет.

Как передает РИА Новости на данный момент никакая группировка не взяла на себя ответственности за взрыв, а жители афганской столицы заявили, что слышали несколько взрывов в Кабуле утром в воскресенье, 31 июля.

Несколько дней назад, в пятницу, 29 июля, в Кабуле произошел взрыв на стадионе для крикета.

Напомним, накануне спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил о том, что численность боевиков террористической группировки ИГИЛ* на территории Афганистана за год выросла в три раза, достигнув около шести тысяч человек.

*Запрещенная в России террористическая организация