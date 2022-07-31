Путин утвердил Корабельный устав ВМФ и Морскую доктрину России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Корабельного устава Военно-морского флота РФ

«В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» постановляю: Утвердить прилагаемый Корабельный устав Военно-Морского Флота», – приводится текст документа на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания, отмечается в сообщении. Кроме того, глава государства утвердил Морскую доктрину России.

Напомним, сегодня, 31 июля, президент России принимает главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Как писал сайт kp.ru, в текущем году в параде по случаю Дня Военно-морского флота (ВМФ) примут участие более 40 боевых кораблей, катеров и подводных лодок, а в небо поднимутся 42 воздушных судна.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также сообщил, что кроме торжественной речи по случаю Дня ВМФ и приема парада, глава государства по традиции осмотрит парадную линию боевых кораблей.