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Общество31 июля 2022 9:00

Андрей Кигим освобожден от должности главы Пенсионного фонда России

Исполнять обязанности руководителя ПФР будет Сергей Чирков
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Андрей Кигим освобожден от должности главы Пенсионного фонда России

Андрей Кигим освобожден от должности главы Пенсионного фонда России

Фото: Владимир ВОРСОБИН

Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил Андрея Кигима от должности главы Пенсионного фонда РФ (ПФР).

«Временно исполнять обязанности руководителя Пенсионного фонда России будет Сергей Чирков. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Андрей Кигим освобожден от должности главы ведомства», – сказано на сайте кабинета министров.

Как отмечается в сообщении, Сергей Чирков имеет большой опыт работы в системе ПФР. Он пришел в Пенсионный фонд в 2001 году на должность главного специалиста отдела по оценке пенсионных прав. В феврале 2007 года возглавил департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей. В июле 2012 года стал начальником департамента организации назначения и выплаты пенсий, в июле 2018 стал заместителем председателя правления ПФР.

Напомним, ранее Министерство труда и социальной защиты России выступило с инициативой слияния ПФР и Фонда социального страхования. Новая структура получит название Социальный фонд, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.