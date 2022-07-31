Андрей Кигим освобожден от должности главы Пенсионного фонда России Фото: Владимир ВОРСОБИН

Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил Андрея Кигима от должности главы Пенсионного фонда РФ (ПФР).

«Временно исполнять обязанности руководителя Пенсионного фонда России будет Сергей Чирков. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Андрей Кигим освобожден от должности главы ведомства», – сказано на сайте кабинета министров.

Как отмечается в сообщении, Сергей Чирков имеет большой опыт работы в системе ПФР. Он пришел в Пенсионный фонд в 2001 году на должность главного специалиста отдела по оценке пенсионных прав. В феврале 2007 года возглавил департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей. В июле 2012 года стал начальником департамента организации назначения и выплаты пенсий, в июле 2018 стал заместителем председателя правления ПФР.

Напомним, ранее Министерство труда и социальной защиты России выступило с инициативой слияния ПФР и Фонда социального страхования. Новая структура получит название Социальный фонд, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.