Первый караван с зерном с Украины прибудет в Турцию 3 августа 2022 Фото: Мария ЛЕНЦ

Первый караван в составе 16 судов с зерновыми культурами с Украины прибудет в территориальные воды Турции 3 августа 2022, рассказали источники, знакомые с ситуацией.

По информации CNN Turk, сухогрузы с зерном будут сопровождать беспилотники. Также передвижение судов будут отслеживать с помощью спутников представители Совместного координационного центра по вывозу зерна в Стамбуле.

В сообщении отмечается, что по инициативе турецких властей первые сухогрузы с зерном пойдут к берегам Сомали.

Как писал сайт Kp.ru, на прошлой неделе Турция, Россия, Украина и ООН заключили сделку, которая предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного, а для выполнения данного договора в Стамбуле создается совместный координационный центр.

Соглашение предусматривает, что разминирование в территориальных водах Украины проводиться не будет, поскольку это требует много времени, а корабли с зерном будут выходить из портов Черного моря по безопасному коридору в сопровождении украинских лоцманов.