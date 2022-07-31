Российские войска уничтожили до 350 боевиков нацбата «Кракен» Фото: ТАСС

Воздушно-космические войска России нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации националистического батальона «Кракен» в Харькове, в результате чего были уничтожены до 350 боевиков, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В Харькове высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» на территории механического техникума имени Морозова. В результате удара потери противника составили до 350 националистов», – сказал он на брифинге.

Генерал-лейтенант также сообщил, что ударом по пункту дислокации «Кракена» были уничтожены 11 единиц военной техники.

Как писал сайт kp.ru, ранее Министерство обороны РФ сообщило, что силы России ракетами «Искандер» уничтожили более 30 боевиков украинского нацформирования «Кракен». В результате ударов было также 10 единиц военной техники.