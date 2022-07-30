Российские силы ракетами «Искандер» уничтожили более 30 боевиков украинского формирования «Кракен»

Силы РФ ракетами «Искандер» уничтожили более 30 боевиков украинского формирования «Кракен» Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны РФ сообщило, что силы РФ ракетами «Искандер» уничтожили более 30 боевиков украинского формирования «Кракен».

- Высокоточными ракетами «Искандер» в районе города Богодухов Харьковской области нанесен удар по пункту временный дислокации националистического формирования «Кракен», оборудованному в ангарах местного мясокомбината, — говорится в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что в результате ударов было уничтожено 30 украинских военных и 10 единиц военной техники.

Ранее вооруженные силы РФ уничтожили более 100 ракет к американским РСЗО HIMARS в Днепропетровской области. В результате этого удара также было ликвидировано до 120 военнослужащих ВСУ, которые охраняли склад боеприпасов. Также ударом ВКС России были уничтожены иностранные наемники и технические специалисты.

До этого появилась информация, что российские силы ПВО смогли научиться сбивать ракеты американской системы залпового огня HIMARS. Поставленные Киеву Западом ракеты, которыми ВСУ пытаются атаковать освобожденные территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, успешно сбиваются Вооруженными силами РФ с помощью зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук М-3».