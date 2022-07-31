Жители Нидерландов запасаются дровами из-за роста цен на газ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Нидерландов запасаются дровами к предстоящий зиме на фоне роста цен на газ для того, чтобы иметь возможность обогреть свои дома самостоятельно.

Как передает газета Volkskrant, дрова в Нидерландах становятся дефицитным, а их стоимость растет, поскольку жители страны начали массово их закупать. Так, один из поставщиков дров Дэвид Вундеринк высказал опасения, что товар может закончиться у него из-за ажиотажа, отметив, что обычно клиенты начинают заказывать дрова только в сентябре.

Отмечается и особенность новой политики сбыта государственной организации по лесному хозяйству Staatsbosbeheer, которая также создала проблемы для поставщиков дров, поскольку больше не поставляет голландские деревья на дрова, так как при сжигании бревен выделяется углекислый газ. Тем временем, поставки дров из стран Восточной Европы в текущем году также сократились на фоне украинского конфликта и торговых запретов.

Все эти факторы влияют на цену дров, которые теперь на 50 евро дороже, чем в прошлом году. При этом Нидерланды на втором месте после Швеции среди европейских стран по величине цен на газ. Жители страны платят 0,2 евро за киловатт-час или 2,25 евро за кубометр газа.

Напомним, 13 июля правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, указав на то, что газа в Европе в осенне-зимний отопительный сезон будет недостаточно, и на фоне этого был введен запрет на вывоз из республики энергоносителей, а также дров.