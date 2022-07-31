Зеленский допустил двукратное падение урожая на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможности двукратного падения урожая в стране.

Украинский президент отметил, что на сегодняшний день главной задачей является предотвращение глобального продовольственного кризис. По его словам, на данный момент Украине удается найти альтернативные пути для поставок своих зерновых.

«Украинский урожай в этом году может быть вдвое меньше. Наша главная цель - не допустить глобального продовольственного кризиса, вызванного боевыми действиями. Для поставок зерна мы пока находим альтернативные способы доставки», - написал украинский президент.

Напомним, накануне стало известно, что первый караван в составе 16 судов с зерновыми культурами с Украины прибудет в территориальные воды Турции в следующую среду, 3 августа, 2022, откуда суда отправятся в Сомали.