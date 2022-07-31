В Европе считают, что Россия вскоре выведет из строя экономику ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз считает, что Россия в течение нескольких месяцев «выведет из строя» экономику Евросоюза. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

Как сообщает издание, в своем прогнозе Европейский союз уже признал, что именно президент России Владимир Путин «выведет экономику ЕС из строя в ближайшие месяцы». Отмечается, что Германия уже испытала последствия кризиса, который проявился в стремительном росте цен, а также ухудшении потребительских настроений.

В публикации обращают внимание на то, что Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел свой майский прогноз экономического роста Германии в сторону понижения на значительные 0,8 процентных пункта, с ожиданием, что ВВП ФРГ вырастет только на 1,2%, а немецкий федеральный банк Bundesbank настроен пессимистично.

Издание также отмечает, что текущий барометр потребления, который рассчитывается ежемесячно научно-исследовательским институтом Handelsblatt для немецкой ассоциации розничной торговли (HDE), подтверждает снижение потребления в Германии. В августе этого года прогнозируют существенное падение на 2,94 пункта. «Для экспертов ясно одно: посткоронавирусный бум потребления не наступит», - отмечают в публикации.

Напомним, накануне Daily Express выразил мнение о том, что санкционные ограничения в отношении России «ведут к самоубийству» Европейского союза.