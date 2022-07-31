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Политика31 июля 2022 12:37

Силы ДНР закрепились на окраине поселка Пески

Войска республики начали зачистку секторов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Силы ДНР закрепились на окраине поселка Пески

Силы ДНР закрепились на окраине поселка Пески

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Войска Донецкой народной республики закрепились на окраине поселка Пески в ДНР, сообщил заместитель министра информации республики Даниил Безсонов.

«Подразделения 11-го полка армии ДНР вышли на юго-восточную окраину н.п. Пески и смогли там закрепиться», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Безсонова, войска ДНР приступили к зачистке секторов в Песках. Кроме того, первая Славянская бригада армия ДНР выдавливает противника с позиций под н.п. Невельское

Напомним, ранее союзные войска Донецкой и Луганской народных республик, а также России уничтожили порядка 50 украинских боевиков, военную технику, а также шесть огневых точек противника.

Как писал сайт KP.RU, Воздушно-космические войска России нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации националистического батальона «Кракен» в Харькове, в результате чего были уничтожены до 350 боевиков.