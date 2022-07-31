Силы ДНР закрепились на окраине поселка Пески Фото: Дмитрий СТЕШИН

Войска Донецкой народной республики закрепились на окраине поселка Пески в ДНР, сообщил заместитель министра информации республики Даниил Безсонов.

«Подразделения 11-го полка армии ДНР вышли на юго-восточную окраину н.п. Пески и смогли там закрепиться», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Безсонова, войска ДНР приступили к зачистке секторов в Песках. Кроме того, первая Славянская бригада армия ДНР выдавливает противника с позиций под н.п. Невельское

Напомним, ранее союзные войска Донецкой и Луганской народных республик, а также России уничтожили порядка 50 украинских боевиков, военную технику, а также шесть огневых точек противника.

Как писал сайт KP.RU, Воздушно-космические войска России нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации националистического батальона «Кракен» в Харькове, в результате чего были уничтожены до 350 боевиков.