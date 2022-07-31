Греческий политик заявил о дружбе народов в письме Путину

Всегреческое движение греко-российской дружбы заверило, что "греческий народ был, есть и останется другом и братом русского народа, независимо от выбора правительств" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава греческой внепарламентской партии «Всегреческое движение греко-российской дружбы» Иоаннис Коцаилидис написал открытое письмо российскому лидеру Владимиру Путину. В нем он сообщил, что народ Греции был и останется другом русского народа.

- В последние годы отношения между нашими странами переживали и продолжают переживать серьезный кризис. Сегодня правительство Греции, которое полностью согласует свои выборы с политическим и стратегическим выбором стран Запада, предпочитает позиционировать себя на стороне государств, выступающих против России. Правительство Мицотакиса игнорирует давние и исторические связи между нашими народами. Уверяю вас, что такая политика не выражает мнение большинства греческого народа, который желает хороших и конструктивных отношений между Россией и Грецией, - говорится в письме политика.

Как писал сайт KP.RU, накануне греческий МИД выразил протест российскому послу в Афинах Андрею Маслову из-за высылки восьми дипломатов из Москвы.

В марте этого года жители Греции устроили мирный митинг в поддержку ДНР и ЛНР и против предоставления оружия и поддержки «нацистскому режиму Киева».