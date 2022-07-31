Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР снарядами с минами «Лепесток»

Мины "Лепестки" Фото: Дмитрий СТЕШИН

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Макеевка в ДНР из реактивной системы залпового огня «Ураган», оснащенной противопехотными минами «Лепесток». Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

- РСЗО БМ-27 "Ураган" ВФУ рассыпали запрещённые мины в Кировском районе Макеевки. Украинские боевики высыпали под ноги мирных жителей мины «лепесток». Сапёры зафиксировали мины на Свердлова и в поле рядом, - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие мины были также обнаружены в поле рядом с поселком.

Как сообщал сайт KP.RU, минувшей ночью украинские военные также забросали Донецк противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток». Тогда снаряды попали в самый центр города на пересечение проспекта Ватутина и Университетской.