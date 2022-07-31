Выстрелы звучат в городах на границе Сербии и Косово

В Сербии сообщают о выстрелах на границе с Косово Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Сербии сообщают о выстрелах на границе с Косово, в городах звучит воздушная тревога. По предварительным данным, армия Сербии приведена в состояние повышенной боевой готовности. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщает местное издание N1.

По информации портала «Вечерне новости», сирены воздушной тревоги звучат в северных, населенных сербами районах Косово, а люди строят баррикады на трассах.

- Активирована тревога в Косовска-Митровице. Перед базой пограничной полиции Косово распределены множество вооруженных бойцов подразделения быстрого реагирования, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что власти самопровозглашенного Косово в ночь на 1 августа начнут применять на въезде запрет на сербские личные документы и начнут перерегистрацию машин с ранее выданными сербским руководством номерами. Вучич призвал к соблюдению мира и предупредил, что при агрессивных действиях «Сербия победит».

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