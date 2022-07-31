Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире31 июля 2022 17:04

Выстрелы звучат в городах на границе Сербии и Косово

В городах слышна воздушная тревога
Ксения АНУФРИЕВА
В Сербии сообщают о выстрелах на границе с Косово

В Сербии сообщают о выстрелах на границе с Косово

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Сербии сообщают о выстрелах на границе с Косово, в городах звучит воздушная тревога. По предварительным данным, армия Сербии приведена в состояние повышенной боевой готовности. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщает местное издание N1.

По информации портала «Вечерне новости», сирены воздушной тревоги звучат в северных, населенных сербами районах Косово, а люди строят баррикады на трассах.

- Активирована тревога в Косовска-Митровице. Перед базой пограничной полиции Косово распределены множество вооруженных бойцов подразделения быстрого реагирования, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что власти самопровозглашенного Косово в ночь на 1 августа начнут применять на въезде запрет на сербские личные документы и начнут перерегистрацию машин с ранее выданными сербским руководством номерами. Вучич призвал к соблюдению мира и предупредил, что при агрессивных действиях «Сербия победит».

Новость дополняется