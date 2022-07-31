Вучич заявил, что армия Косова планирует в полночь напасть на северную часть Сербии

Президент Сербии Вучич намерен выступить с экстренным обращением к нации по поводу ситуации в Косово Фото: REUTERS

Армия самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа намерена напасть на северную часть Сербии. Такое заявление сделал президент Сербии Александар Вучич.

Сегодня глава государства намерен выступить с экстренным обращением к нации по поводу ситуации в Косово в 21:00 по местному времени (22:00 по московскому).

- Сербский народ в Косово все меньше меня слушает. Моя просьба для всех: давайте сохраним мир любой ценой. Прошу албанцев образумиться, а сербов не поддаваться на провокации. Все, что могу сказать - мы будем просить о мире и просить мира, но сразу вам скажу, сдачи не будет, и победит Сербия, - заявил он.

Ранее Александр Вучич сообщил, что ночью полиция самопровозглашенного Косово начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами.

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович назвал запрет властей Косово на въезд с сербскими документами и автомобильными номерами «неприемлемым и направленным на изгнание сербов из Косово».