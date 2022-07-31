Результат еще одного теста Байдена на коронавирус оказался положительным Фото: REUTERS

Очередной тест американского президент Джозефа Байдена на коронавирусную инфекцию 31 июля снова показал положительный результат. Глава США продолжит соблюдать жесткие меры самоизоляции, но его самочувствие находится в пределах нормы. Об этом сообщается в письменном заявлении лечащего врача Байдена Кевина О'Коннора, которое распространил Белый дом.

- Президент чувствует себя хорошо. Этим утром результат его теста на антитела к коронавирусу вновь показал наличие инфекции, что неудивительно. Джо Байден будет и дальше соблюдать жесткие меры изоляции, о которых ранее было объявлено, - говорится в заявлении.

Напомним, в субботу американский президент вернулся на карантин, поскольку его тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат после нескольких отрицательных тестов.