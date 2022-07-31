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В мире31 июля 2022 17:54

Результат еще одного теста Байдена на коронавирус оказался положительным

Президент США продолжит соблюдать жесткие меры самоизоляции
Ксения АНУФРИЕВА
Результат еще одного теста Байдена на коронавирус оказался положительным

Результат еще одного теста Байдена на коронавирус оказался положительным

Фото: REUTERS

Очередной тест американского президент Джозефа Байдена на коронавирусную инфекцию 31 июля снова показал положительный результат. Глава США продолжит соблюдать жесткие меры самоизоляции, но его самочувствие находится в пределах нормы. Об этом сообщается в письменном заявлении лечащего врача Байдена Кевина О'Коннора, которое распространил Белый дом.

- Президент чувствует себя хорошо. Этим утром результат его теста на антитела к коронавирусу вновь показал наличие инфекции, что неудивительно. Джо Байден будет и дальше соблюдать жесткие меры изоляции, о которых ранее было объявлено, - говорится в заявлении.

Напомним, в субботу американский президент вернулся на карантин, поскольку его тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат после нескольких отрицательных тестов.