Захарова назвала ситуацию в Косово «очередным шагом к изгнанию сербов» Фото: Иван МАКЕЕВ

Решение «властей» в Приштине начать с завтрашнего дня применение новых правил о принудительной замене личных документов и регистрационных номеров сербов – это очередной шаг к их изгнанию из Косово. Об этом 31 июля написала в своем Telegram-канале официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

- Эти необоснованные дискриминационные «правила» являются очередным шагом к изгнанию сербского населения из Косово, вытеснению оттуда косовосербских институтов, которые обеспечивают защиту прав жителей Сербии от произвола приштинских радикалов. Лидеры косоваров знают, что народ Сербии не останется безучастными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы, и преднамеренно идут на обострение для запуска силового сценария, - говорится в сообщении.

Мария Захарова отметила, что на острие атаки находится и Белград, который Запад хочет дополнительно «нейтрализовать косовоалбанскими руками».

Официальный представитель МИД России призвала Приштину и стоящих за ней США и Евросоюз к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово. Она также назвала такое развитие событий очередным свидетельством провала посреднической миссии Евросоюза.

Напомним, сегодня на границе Косово и Сербии нарастает напряженность: слышны выстрелы, в городах включили сирену. Министерство обороны Сербии опровергло участие армии страны в ситуации с самопровозглашенным Косово.