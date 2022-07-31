Минобороны Сербии сообщило, что армия не входила на территорию Косово

Минобороны Сербии опровергло участие в напряженности в Косово и призвало не распространять дезинформацию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сербское Министерство обороны опровергло участие армии страны в ситуации на границе с самопровозглашенным Косово. В воскресенье, 31 июля, в своем официальном заявлении ведомство призвало не распространять дезинформацию.

- В эфире администрацией Приштины, в социальных сетях и на интернет-сайтах распространилась дезинформация о том, что якобы произошли какие-то конфликты между сербской армией и так называемой косовской полицией. Сообщаем, что армия Сербии пока не пересекала административную линию и никоим образом не входила на территорию Косово и Метохии, - говорится в сообщении министерства.

Ранее сербские СМИ сообщили о выстрелах на границе с Косово, в городах на севере включили воздушную тревогу. Албанцы и сербы собираются группами в своих частях Косовска-Митровицы, строят баррикады.

Сегодня в 22:00 по московскому времени президент Сербии Александар Вучич намерен выступить с экстренным обращением по поводу ситуации с Косово.